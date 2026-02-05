NPBエンタープライズは5日、2月22日（日）、23 日（月・祝）の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 宮崎」(対ソフトバンク)、2月 27日（金）、28日（土）の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋」(対中日）などに、侍ジャパンのユニホームを着用して出場するサポートメンバーの変更があったと発表した。▼ 宮粼【変更前】 増田大輝（巨人）※怪我のため変更【変更後】 湯浅大（巨人）