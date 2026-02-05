ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント「2025下半期新人No.1決定戦」が1月30日、都内のホテルで開催された。左から、はるのtrombone、たろたろ、coco、あちゃん、もなか○「2025下半期新人No.1」を競い合う「2025下半期新人No.1決定戦」は、「RPG GAME 〜冒険のはじまり〜」をコンセプトに掲げた、「17LIVE」新人ライバーの祭典。2025年下半期の新人ライバーNo.1を決めるイベントで、昨年7月〜12月に実施された対