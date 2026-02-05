【モデルプレス＝2026/02/05】元乃木坂46で女優の若月佑美、WATWINGの八村倫太郎が、アーティストのNOAが主演を務める2月12日スタートのMBSドラマ特区『救い、巣喰われ』（毎週木曜24時59分〜）に出演することが発表された。【写真】人気アーティスト、元乃木坂メンバーと密着◆若月佑美＆八村倫太郎「救い、巣喰われ」出演決定千秋（NOA）の過去を知る女性俳優・セイラ役に、『今日から俺は！！』（日本テレビ）や連続テレビ小説