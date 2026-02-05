日本フットサルトップリーグ理事長の元日本代表MF松井大輔がジャカルタへインドネシアのジャカルタで開催されているフットサル・アジアカップ（アジア杯）で、フットサル日本代表は優勝した2022年大会以来、2大会ぶりの準決勝進出を果たした。準々決勝のアフガニスタン戦は、完全アウェーの状況だったが、日本は完璧な試合運びを見せて6-0と大勝した。その翌日、開催国インドネシアとの試合前日練習に、元サッカー日本代表MF松井