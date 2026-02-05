九州電力本店などが入る福岡市中央区の「電気ビル」に、新たに「西館」が作られることになりました。起工式が5日に行われ、2028年3月に完成予定です。 ■神職「工事が無事に完成しますことを祈念して、乾杯したいと思います。おめでとうございます。」福岡市中央区渡辺通に新たに建設されるのは「電気ビル西館」です。起工式には、九州電力の西山勝社長ら関係者86人が出席しました。 「電気ビル西館」はおよそ5000平方メ