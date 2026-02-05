FC町田ゼルビアがDFキム・ミンテの完全移籍加入を発表FC町田ゼルビアは2月5日、湘南ベルマーレからDFキム・ミンテが完全移籍で加入することを正式発表した。現在32歳のキム・ミンテは韓国出身で、身長187センチ、体重84キロのセンターバック。2016年にベガルタ仙台でJリーグデビューを果たした。その後は北海道コンサドーレ札幌、名古屋グランパス、鹿島アントラーズ、湘南ベルマーレ、清水エスパルスなどでプレーし、新天地を