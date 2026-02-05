XG・COCONA アーティストグループ・XGのメンバーCOCONAが５日、ラグジュアリーブランド「グッチ」のブランドアンバサダーに就任することが決定した。【写真】XG・COCONAアザーカット圧倒的なステージパフォーマンス、卓越した表現力、そして独自のスタイルで国際的に高い評価を得ているCOCONA。音楽とファッションの両分野において独自の存在感を放っており、グッチの絶え間ない進化の旅に新たなエネルギーをもたら