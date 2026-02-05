ソフトウェア開発や3DプリンターやCADを用いた工作が趣味であるというジェームズ・スタンリーさんが、子どもが庭で走り回れるように、電動トラクターを自作しています。James Stanley - Tractorhttps://incoherency.co.uk/blog/stories/tractor.htmlスタンリーさんが自作した電動トラクターのシャーシおよび車輪は以下のような感じ。前輪と後輪が2つずつ搭載されており、前輪と後輪のサイズは異なります。後ろから見るとこう。シャ