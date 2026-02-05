アニャ・テイラー＝ジョイが主演＆製作総指揮、リース・ウェザースプーンが製作総指揮を手掛ける新ドラマシリーズ『Lucky（原題）』が、Apple TVで7月15日より世界同時配信されることが決定。現地時間2月3日、カリフォルニア州サンタモニカで行われたApple TV Press Dayにて、本作のティザー映像とファーストルックが初公開された。【動画】ラッキー（アニャ・テイラー＝ジョイ）の華麗なる逃亡劇が幕を開ける！『Lucky（原題