衆議院選挙はいよいよ終盤戦です。前回に引き続き「こうちeye」では、候補者が県内各地で有権者に何を訴えているのか、戦いの様子をお伝えします。今回は高知2区。3期目を目指す前職に新人2人が挑みます。高知2区に立候補しているのは届け出順に、共産党の新人・浜川百合子氏（46歳）、自民党の前の議員・尾粼正直氏（58歳）、国民民主党の新人・前田 強氏（42歳）の3人です。前回2024年の衆議院選挙に続いて、4度目の国政挑