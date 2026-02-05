デジタル鑑識研究所が、企業の情報漏洩やサイバー攻撃の予兆を定期調査する新サービス「UGINT Spot（ユージント スポット）」を2026年2月16日より提供開始します。 デジタル鑑識研究所「UGINT Spot」 料金：お試し調査 5万円から提供開始：2026年2月16日 「UGINT Spot」は、ダークウェブやハッカーフォーラム、Telegramなどのアンダーグラウンドなサイバー空間を横断調査するサービスです。自社の情報漏洩状