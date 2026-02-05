日本ハムは５日、新外国人のサウリン・ラオ投手（２６）とロドルフォ・カストロ内野手（２６）が６日に来日し、７日から沖縄・名護の１軍キャンプに合流すると発表した。合流が遅れている有原航平投手（３３）とフランミル・レイエス外野手（３０）の合流日は未定で、３月に開催されるＷＢＣのキューバ代表・アリエル・マルティネス捕手（２９）は代表合宿に参加するため、日本ハムでの春季キャンプは不参加となることが決まっ