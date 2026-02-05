ヤクルトのトップスポンサー、株式会社オープンハウスグループは5日、キャンプ地の浦添で記者発表を行い、スポンサー10周年記念として10の特別企画を実施すると発表した。ぬいぐるみの「お座りつば九郎」のヘルメット部分にロゴを入れた特別仕様版や特製クッキーなどを制作。冠協賛試合も発表した。式典に出席したヤクルト・池山監督は「村上（現ホワイトソックス）3冠王の時には大変な金額をいただきまして、ありがとうござい