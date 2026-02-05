「第７１回関東地区選手権・Ｇ１」（６日開幕、多摩川）中野次郎（４４）＝東京・８６期・Ａ１＝が評判機ゲットも新ペラ交換。それでも肩を落とさずに前を向いた。手にした１１号機の近況は快速続き。新ペラ交換となったが、倉持莉々（東京）と並び前検一番時計タイをたたき出した。「ペラを叩いても元に戻ってしまう。現状でも悪くないけど、機歴的にはもっと出ていたんじゃないかな」と首をひねっていたが、焼きを入れるな