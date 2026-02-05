警視庁東京都台東区東上野の路上で両替のため香港へ運ぶ途中だった約4億2千万円が入ったとされるスーツケースが奪われた事件で、現場から逃走したワゴン車が、さいたま市へ移動していたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。途中で高速道路から一般道に降りており、警視庁は詳しい逃走経路を調べ、容疑者らの行方を追っている。事件は1月29日夜に発生。3人組が催涙スプレーのようなもので襲い、スーツケース3個を奪い、別