「第７１回関東地区選手権・Ｇ１」（６日開幕、多摩川）倉持莉々（３２）＝東京・１１４期・Ａ１＝が今回も良機を引き当てた。パートナーの６３号機は中沢宏奈（東京）、中村将隆（兵庫）で連続優出中。特に優勝戦２着だった前節の中村は、松井繁（大阪）らほかの優出メンバーからも一目置かれる快速ぶり。倉持も「前回（２５年１０月）は違ったけど、その前まではいいエンジンでしたね」とうなずく。前検では中野次郎（東京