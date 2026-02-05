モデル・タレントのみちょぱこと池田美優さんが、俳優で夫の大倉士門さんとの2ショットを自身のインスタグラムに投稿し、妊娠していることを公表しました。 【写真を見る】【 みちょぱ 】妊娠を報告夫・大倉士門と喜びいっぱいの2ショット「想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しい」池田さんは大倉さんと、安産祈願で訪れたと思われる「わら天神宮」の境内で、喜びに満ちた表情での2ショットを複数投稿しています。