東京電力ホールディングスは、再稼働直後のトラブルで停止中の柏崎刈羽原子力発電所６号機（新潟県）について、早ければ９日にも再び起動させる方針を固めた。６日に記者会見し、今後の対応を説明する見通しだ。東電は１月２１日、約１４年ぶりに同原発を再稼働させた。だが、核分裂を抑える制御棒の引き抜き作業中に異常を示す警報が鳴り、２３日未明に原子炉を停止させていた。