サッカースペインリーグのジローナに所属するドイツ代表ＧＫのテア・シュテーゲンが５日、自身のインスタグラムを更新し、手術を受けることと、今の胸の内を投稿した。テア・シュテーゲンは１月にバルセロナから、Ｗ杯を見据えて出場機会を求め、ジローナにレンタル移籍。現地時間１月末のヘタフェ戦で新天地デビューを飾っていたが、前節のオビエド戦でハムストリングを負傷。左足と見られる中、これまで長期離脱になることが