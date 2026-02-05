高校受験に向けて心配なのが感染症の流行です。インフルエンザの最新の患者の数が県全体で前の週と比べて1.8倍に増え、再び注意報レベルを超えました。増加は2週連続で、県は今後の推移にも注意して感染対策を心がけるよう呼びかけています。今月1日までの1週間に県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者の数は、県全体で429人で、前の週の1.8倍に増えました。増加は2週連続です。1医療機関あたりでは17.16人