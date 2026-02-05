秋田市の沼谷市長は、民間事業者のイオンタウンから新たな計画の提案があった外旭川地区でのまちづくり事業について、春までに、実現できるかどうかの結論を出したいとの意向を示しました。スタジアム整備については、県と市の共同で事業を進める事が一つの選択肢であるとの認識を示しています。今年4月の就任直後、前の市長が民間事業者のイオンタウンとともに実現を目指していた外旭川地区でのまちづくり事業を、白紙にする方針