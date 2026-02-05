2月5日放送のTBS系『THE TIME,』にて、嵐・二宮和也が、来月よりスタートする嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」への想いなどを語った。【関連】二宮和也、嵐の楽屋挨拶ルール明かし反響「素敵なグループ」「嵐すぎてたまんない」番組インタビューの中で、二宮はツアーの準備について、「みんなで揃ってリハーサルをしていくのが、やはり1番こう、試合勘じゃないけども、取り戻す1番早いやり方だと思う