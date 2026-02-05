ニューカッスルの指揮官エディ・ハウはカラバオカップ準決勝2ndレグでの立ち上がりの悪さに不満を爆発させた。昨シーズン優勝したカラバオカップで今シーズンも準決勝までコマを進めていたニューカッスル。ファイナルをかけて戦うのはマンチェスター・シティとなったが、ホームで行われた1stレグは0-2で敗戦。2ndレグでの逆転を狙うことになった。しかし、2ndレグでも1-3の敗戦。開始早々の7分に失点すると、前半32分までに3失点を