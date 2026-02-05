マジョルカでプレイするFW浅野拓磨（31）はしばらく戦線を離脱するようだ。現地時間3日のラ・リーガ第22節のセビージャ戦（4-1）に右サイドで先発出場を果たした浅野。4試合ぶりのスタメン起用となったが、55分に交代する形となり、負傷の懸念が報じられていた。そんななか、スペイン『Ultima Hora』によると、検査の結果、浅野はハムストリングを負傷し、3〜4週間の離脱を強いられることになったという。同メディアは、試合後に浅