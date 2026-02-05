名古屋グランパスは5日にMF小屋松知哉が右膝内側半月板断裂のため、2026年1月30日に手術を行ったことを発表した。現在30歳の小屋松は京都橘高校を卒業後の2014年に名古屋にてプロキャリアをスタートさせ、2016年まで在籍。その後京都サンガF.C.、サガン鳥栖を経て2022年に柏へ加入した。2025シーズンはリーグ戦で37試合で3ゴール10アシストを記録し、アシスト数はリーグ2位タイと素晴らしい成績を残した小屋松。リーグ戦2位フィニ