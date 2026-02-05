シーズン通しての二刀流完遂に向けて大谷が動き出した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が新シーズンに向けキャンプ地入りし、現地時間2月4日には、ピッチングに関しての動作確認などを行ったと、地元メディアがレポートしている。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた『THE SPORTING TRIBUNE』では、「投手・捕手のスプリングトレーニング合流を9日後に控え、MLBでおなじみのスーパースタ