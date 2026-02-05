石川県金沢市内の小学校の教諭が2025年6月、金沢市内のホテルで当時17歳の少女にわいせつな行為をして、その様子を撮影したとして、5日、警視庁に逮捕されました。児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは、金沢市立の小学校の教諭で、津幡町太田に住む33歳の男です。警視庁によりますと、33歳の教諭は2025年6月、金沢市内のホテルで当時17歳の少女とわいせつな行為をし、スマートフォンで撮影した疑いが持たれています。2