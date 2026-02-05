メジャー通算44勝の楽天の新外国人、ホセ・ウレーニャ投手（34）が5日、キャンプ地の沖縄・金武町で入団会見に臨み、「たくさんのファンからサインと写真を求められて、うれしい。恩返しできるようなプレーができたらいい」と笑顔で話した。前日に来日したばかりだが、流ちょうに「おはよう」「ありがとう」「お元気ですか？」「元気です」と4つの日本語を披露。「自分の強みはしっかりチームに貢献する姿勢。毎年シーズンで10