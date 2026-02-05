日本学生野球協会は５日、プロ経験者が国内の高校、大学の指導者になるために必要な「学生野球資格回復」の審査委員会を開催。２４年まで中日の監督を務めた立浪和義氏（５６）、昨季まで巨人３軍監督を務めた駒田徳広氏（６３）、昨季まで日本ハムでコーチを打撃コーチを務めた八木裕氏（６０）、昨季までヤクルトでＧＭを務めた小川淳司氏（６８）ら９７名（再回復、再々回復の２名含む）の資格回復が認定された。日本学生野