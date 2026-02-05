天皇皇后両陛下は、大雪のため各地に死者やケガ人、被害が出ていることを心配するとともに被害が拡大しないよう願われていると側近が明らかにしました。側近によりますと、天皇皇后両陛下は先月下旬からの大雪のため、青森県に災害救助法が適用され、雪下ろし中に屋根から転落して亡くなるなど9道県で死者が出ていること、多くの負傷者がいることを案じられているということです。また両陛下は建物被害や停電、道路や交通機関への