移籍2年目の中日・三浦瑞樹（26）が、沖縄北谷のキャンプで初めて打撃投手を務めた。石川昂、田中を相手に約30球。ツーシームでバットの芯を外して凡打に打ち取るなど、変化球に手応えをつかんだ様子だった。さらにブルペンに足を運び、「おかわり」で75球の投球練習。「いい感じでいっている。低めを意識しながら投げた」と振り返った。21年育成ドラフト4位でソフトバンクに入団した左腕。24年限りで戦力外となり昨季、中