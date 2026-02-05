4月放送スタートのテレビアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』が、TBS、BS11ほかにて放送されることが発表され、第1弾PVが公開された。あわせて、追加キャラクター＆キャスト情報が発表された。【画像】肩出しで手を振るヒロイン！『灰原くん』新PV場面カット第1弾PVでは、アニメの最新映像や星宮陽花里らヒロインたちのキャラクターボイスを初解禁。タイムリープ後、虹色の青春を目指して高校生活をやりなおす主人公・