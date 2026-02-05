フジ・メディア・ホールディングスは5日、約2350億円分の自社株買いを実施しました。投資家の村上世彰氏の長女・野村絢氏側も売却に応じています。フジ・メディア・ホールディングスは5日、東京証券取引所の立会外買付取引で、約6120万株の自社株買いを実施しました。取得総額は約2350億円です。17％以上の株を保有していた野村氏側からは、保有株の全てについて売却の申し込みがあったということです。買い付け価格はきのうの終値