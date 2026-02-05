イタリア・ミラノで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火リレー＝5日（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪は6日（日本時間7日未明）に開会式が行われ、イタリアで2006年トリノ大会以来20年ぶり3度目となる冬の祭典が開幕する。競技は4日にカーリング混合ダブルスで始まり、注目のフィギュアスケートは6日から団体がスタート。前回銀メダルの日本が登場する。日本選手団は冬季最多18個のメダルを獲得した22年北