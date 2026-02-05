“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）の愛馬で、１月１０日の黒竹賞を右前肢フレグモーネのため出走取消となっていたイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が、次走のヒヤシンスＳ（２月２２日、東京）に向けて順調な仕上がりを見せている。１月３０日に美浦トレセンに帰厩して、２月４日に美浦・Ｗコースで６ハロン８３秒９―１１秒８を馬なりでマークし