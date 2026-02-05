日本証券業協会は５日、１月３０日付で証券会社の口座開設などの事務作業を代行する新会社「証券業務基盤監理」を設立したと発表した。中小・地方の証券会社の利用を想定しており、共通業務の集約によりコスト削減を図る。スマートフォンで口座を開設できる共通アプリの開発や相続手続き、外国株式の取り扱いに関する事務を代行する。サービスは７月以降、順次開始する。日証協は新会社設立に向けて証券各社から出資を募り、