巨人・宮崎春季キャンプ第２クールの５日、前レイズのフォレスト・ウィットリー投手（２８）が来日初ブルペン入り。新外国人右腕が存在感を見せつけた。２０１メートルの長身から投げ込まれた剛速球に息を飲んだ。この日、やや緊張した面持ちを浮かべながらマウンドに上がるも、直球、カーブ、カットボール、チェンジアップの４球種を交えて３６球投げ抜いた。最速は１５３キロ。練習後に報道陣の取材に応じたウィットリーは「