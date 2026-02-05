参政党の神谷宗幣代表は5日、東海3県で順次演説し、減税や少子化対策の必要性などを訴え、衆院選を前に支持を呼びかけました。参政党・神谷宗幣代表：「私はね、補助金とか助成金とか全部辞めちまえばいいと思っていますよ。その分、減税するんです。参政党のキャッチコピーの一つは、集めて配るよりまず減税ですよ。税金と社会保険料で46％も取られているんですよ。多すぎ」参政党の神谷代表は午後、岐阜市で行った演説