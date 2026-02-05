衆院選2026岡山4区 2月8日投開票の衆議院選挙。今回は激戦区、岡山4区についてお伝えします。倉敷市と岡山県早島町を選挙区とする岡山4区には、自民・元職と中道・前職、国民と共産の新人の合わせて4人が立候補しています。返り咲きを目指す自民・元職と中道・前職は8度目の対決です。岡山4区の選挙戦を追いました。 自民・元職と中道・前職が8度目の対決 （自民・元／橋本岳 候補［52］）「橋本岳、橋本岳、橋本岳の