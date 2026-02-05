東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の6日の天気をお伝えします。5日昼間は日差しが少し届く時間もありましたが、一日雲が多くすっきりしない天気となりました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は4℃前後となりました。日中の最高気温はほとんどの地点で15℃を超え、3月下旬並みの暖かさとなりました。これからの天気です。6日は午前中は晴れて広く日差しが届くでしょう。午後になると雲が広がり、夜遅く