あす6日にシーズン移行に伴う特別大会「百年構想リーグ」が開幕する。昨季3年ぶりに国内無冠に終わった神戸は京都とアウェーで対戦。今季から就任したミヒャエル・スキッベ監督（61）は「毎日一緒に仕事をしていく中で、選手たちの自信を感じています」と意気込んだ。昨季まで4年間指揮を執った広島では、開幕戦で負けなし（2勝2分け）。初年度（22年）は新型コロナウイルスの水際対策の影響で来日が遅れたためベンチ入りでき