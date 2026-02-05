俳優の石田ゆり子（56）が、スタイル際立つ最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】石田ゆり子の激変した姿&スタイル際立つ最新ショット2025年6月16日に更新したInstagramで、「そんじょそこらの男子より短い気がします。」と、ショートカットヘアに激変した姿を披露。「一瞬誰だか分かりませんでした」「別人級！」などと話題になっていた。スタイル際立つ最新ショット反響2026年2月4日の投稿では、ファ