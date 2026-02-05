お笑いコンビ「トム・ブラウン」の布川ひろきさんは2月4日、自身のInstagramを更新。過去にメディアなどで公言していた自身の「最低年収」について捏造があったことをユニークに謝罪しました。【写真】最低年収の捏造をユニークに謝罪「921円は嘘ついてもいいんですか？」布川さんは「私、布川ひろきは最低年収が6万円だとメディアで言っていましたが、最低年収は5万8千円でした。この度は捏造をしてしまい大変申し訳ありませんで