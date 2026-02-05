言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、食生活から趣味、地理、そして動物まで、日常生活の中でよく耳にする言葉を集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。しり□□□□ばむ□□ぷす□□ぱかヒント：「つぶらな瞳」と「もふもふの毛」が特徴的な動物の名前……？答えを見る↓↓↓↓↓正解