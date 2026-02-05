中国最高人民検察院の苗生明副検察長は2月5日の記者会見で、重大犯罪は減少傾向にあり、全国の刑事事件数は今世紀に入ってから最少だと述べました。苗氏によると、2025年1〜11月に全国の検察機関が逮捕審査を受理した人数は前年同期比15．6％減の87万3000人、逮捕を許可した人数は同12．9％減の60万4000人、起訴の審査を受理した人数は同19．6％減の163万3000人、起訴した人数は同13．3％減の127万2000人でした。 重大刑事犯罪の