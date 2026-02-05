J２の湘南ベルマーレが２月５日、「ポープ・ウィリアム選手が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、本日チームを離脱いたします。今後につきましては決定次第お知らせいたします」と発表した。1994年10月生まれで31歳のGKは、FC町田ゼルビア、横浜F・マリノスなどを経て、昨夏に湘南に移籍。加入当初は先発を重ねるも、９月以降は出番がなく、背番号１として巻き返しが期待されていた。 ただ、新シーズン