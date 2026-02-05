小田急電鉄によりますと、きょう（5日）午後5時35分ごろ、小田急江ノ島線の湘南台駅から六会日大前駅の間で起きた人身事故の影響で、小田急江ノ島線は、大和駅と藤沢駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は、午後7時20分ごろの見込みだということです。