木曜日は、日本列島の南の高気圧の影響で南風が入りやすく、気温が上がりました。金曜日は低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通り、北海道では雪や風が強く、猛ふぶきとなるおそれがあります。また、土日は上空に強い寒気が流れ込むため、日本海側の地域を中心に大雪となり、九州から関東の太平洋側にも雪雲が流れ込む所があるでしょう。交通機関にも影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。【24時間予想降雪量】（い