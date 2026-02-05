冬も美味しい高級魚の「ノドグロ」。近畿大学はきょう、養殖が難しかったノドグロの完全養殖に成功したと発表しました。炭火で焼いた塩焼きに、透き通るような白身のお刺身。今、まさに旬を迎えているノドグロです。“白身のトロ”とも呼ばれる高級魚。しかし、今、ある異変が起きています。のど黒のあくび古井練 料理長「漁獲量が減っている。（供給が）安定しているというのは、あまり聞いたことがない」日本海側が主な産