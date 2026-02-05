楽天の新外国人ホセ・ウレーニャ投手（34）が5日、キャンプ地の沖縄・金武でチームに合流。ランニングなどで軽めに汗を流した。ドミニカ共和国出身の右腕は、マーリンズ時代の15年にメジャーデビュー。その後はタイガース、ブルワーズ、ロッキーズ、ホワイトソックス、レンジャーズと渡り歩き、昨季はメッツ、ブルージェイズ、ドジャース、ツインズ、エンゼルスと1年間で実に5球団でプレーした。大リーグ通算では11球団で投